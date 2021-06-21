Новосибирск, , 13:13 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 21 июня, на заседании постоянно действующего координационного совещания рассмотрены обеспечение правопорядка, общественной безопасности и усиление общественного контроля в ходе проведения в сентябре 2021 года выборов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По официальным данным, на территории региона будет образовано 1982 избирательных участка, 615 из которых — в городе Новосибирске.

По словам губернатора Андрея Травникова, основной акцент при подготовке и проведении выборов будет сделан на обеспечение безопасности граждан при голосовании.

Так, помещения, где будут работать участковые избирательные комиссии, с 12 августа по 1 сентября 2021 года будут проверены на предмет обеспеченности стационарными металлодетекторами, сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Для усиления работы общественных наблюдателей в процедуре голосования создан и работает штаб по общественному контролю.