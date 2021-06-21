Курганская область, 21 июня, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Курганской области пожар в селе Чемякина Каргапольского района уничтожил семь строений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Ликвидация пожара в селе Чемякина

Выгорело 600 кв.м. Ликвидацию пожара, который произошёл во второй половине дня 20 июня, осложняли плотная застройка и сильный ветер. Открытое горение было прекращено в 20:30 по местному времени. Огнём уничтожено два дачных дома и пять надворных построек.

Всего в ликвидации крупного пожара было задействовано 34 человека пожарной охраны и девять единиц техники. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.