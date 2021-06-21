Стокгольм, , 13:11 — REGNUM Несколько минут назад Риксдаг впервые в истории Швеции вынес вотум недоверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену. После окончания голосования, состоявшегося 21 июня, лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») заявил перед журналистами, что он готов сформировать новое правительство Швеции, передает новостная служба SVT Nyheter.

«Я готов в любой день сформировать новое правительство. Существуют условия для формирования чисто правого правительства, если партии хотят увидеть новое и лучшее правительство», — заявил Кристерссон после голосования.

«Вы предпочитаете внеочередные выборы или новые переговоры с тальманом?», — спросили журналисты.

«Я думаю, что лишь немногие граждане Швеции хотят внеочередных выборов за год до запланированных выборов. Но эту ответственность несет лично Стефан Лёвен, только он может принимать решения», — ответил Кристерссон.

Напомним, что теперь у Стефана Лёвена есть неделя для принятия решения: он может либо подать в отставку, либо объявить о проведении внеочередных выборов. В случае отставки лидеры парламентских партий начнут переговоры с тальманом, поскольку именно он вносит на голосование в Риксдаге кандидатуру на пост премьер-министра.

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