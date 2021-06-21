Москва, , 12:58 — REGNUM Администрация президента России отслеживает ситуацию с выборами в Армении. Об этом 21 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видят уверенную победу партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор».

«Мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором», — сказал Песков. Он пожелал, чтобы выбор армянского народа помог стране выйти на траекторию устойчивого развития.

Ранее представители парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ) назвали выборы в парламент Армении состоявшимися.

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