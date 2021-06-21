Москва, , 12:57 — REGNUM В Кремле понимают, что проводимая США политика сдерживания России будет продолжаться. Об этом 21 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как указал Песков, слова президента России Владимира Путина о конструктивном настрое во время российско-американского саммита в Женеве, который состоялся 16 июня, не говорят о том, что Москва отошла от трезвой оценки своих отношений с США.

«В этих отношениях главное — прагматизм и трезвость. И то, и другое говорит о том, что конструктивные положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться», — отметил представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что администрация президента РФ знает о возможности введения Вашингтоном новых санкций против России и просчитывает связанные с этим варианты развития событий.

«Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов приступил к исполнению своих обязанностей в Вашингтоне, куда он вернулся после трёх месяцев пребывания в Москве.