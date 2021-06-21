Луганск, , 12:52 — REGNUM Заявления представителей Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) показывают, насколько реально «желание» Киева выполнять Минские соглашения. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба министерства иностранных дел ЛНР.

«Сделанные ранее провокационные заявления украинского представителя о желании Киева заменить Минские соглашения показывают реальное «стремление» Украины выполнять подписанные ею соглашения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идёт о словах представителя Украины в ТКГ Алексея Арестовича, который рассказал о желании президента Украины Владимира Зеленского предложить США «свой вариант» Минских соглашений.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом может изменить ситуацию в Донбассе, поскольку США могут присоединиться к переговорам.

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