Луганск, 21 июня 2021, 12:52 — REGNUM Заявления представителей Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) показывают, насколько реально «желание» Киева выполнять Минские соглашения. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба министерства иностранных дел ЛНР.
В пресс-службе уточнили, что речь идёт о словах представителя Украины в ТКГ Алексея Арестовича, который рассказал о желании президента Украины Владимира Зеленского предложить США «свой вариант» Минских соглашений.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом может изменить ситуацию в Донбассе, поскольку США могут присоединиться к переговорам.
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