Вашингтон, 21 июня 2021, 12:44 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с жесткой критикой президента США Джо Байдена, который пытается вернуть страну в число государств-участниц ядерной сделки с Ираном, New York Post.
По словам Грэма, сама мысль о том, чтобы вернуться к переговорам с исламскими властями республики, является «безумием». Кроме того, против этого шага выступают как в Израиле, так и арабских странах региона.
Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, выступая на переданном по телевидению заседании кабинета министров в воскресенье в Иерусалиме, сказал, что в результате избрания Эбрагима Раиси, близкого к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в республике пришел «режим жестоких палачей».