Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с жесткой критикой президента США Джо Байдена, который пытается вернуть страну в число государств-участниц ядерной сделки с Ираном, New York Post.

«В избирательном списке в Иране нет умеренных политиков. Аятолла — религиозный нацист, он контролирует страну. Здесь правят религиозные фанатики. Я не знаю, почему вы хотите дать возможность массового обогащения крупнейшему государственному спонсору терроризма в мире», — заявил Грэм в эфире американского телеканала Fox News.

По словам Грэма, сама мысль о том, чтобы вернуться к переговорам с исламскими властями республики, является «безумием». Кроме того, против этого шага выступают как в Израиле, так и арабских странах региона.

«Если вы вернетесь к этой сделке с иранцами, у вас будет гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке, и вы собираетесь загнать Израиль угол: им придется применить военную силу», — подчеркнул он.

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, выступая на переданном по телевидению заседании кабинета министров в воскресенье в Иерусалиме, сказал, что в результате избрания Эбрагима Раиси, близкого к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в республике пришел «режим жестоких палачей».