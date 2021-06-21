Саранск, , 12:44 — REGNUM В Саранске завершился кадровый конкурс «Моя Мордовия», который стартовал в республике в начале марта. Победителями объявлены 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Мордовии

Врио главы республики Артем Здунов, обращаясь к победителям, подчеркнул, что в рамках конкурса они столкнулись с действительно сложными задачами, но высокий профессиональный уровень участников помог их преодолеть.

«С вами со всеми нам еще предстоит работа в рамках экспертного клуба «Моя Мордовия», который будет создан совсем скоро — после завершения проекта. Мы будем оценивать и прорабатывать проекты развития региона, обсуждать новые идеи и искать оптимальные пути решения существующих в регионе проблем. Уверен, что это будет эффективный формат совместной работы, который будет полезен в первую очередь для республики и для всех ее жителей», — добавил Здунов.

По словам председателя Наблюдательного совета проекта Натальи Долматовой, лучшие инновационные идеи и проекты, изложенные в эссе участников конкурса, будут поддержаны как со стороны правительства Мордовии, так и со стороны Общественной палаты региона.

«Победители будут включены в республиканский резерв управленческих кадров. Возможно, некоторые из вас уже в ближайшее время получат ответственные посты на разных уровнях системы управления регионом», — заверила она.

Как сообщало ИА REGNUM, старт региональному проекту «Моя Мордовия» Здунов объявил 3 марта текущего года. Конкурс включал четыре этапа, которые проходили и в очном, и в дистанционном формате. Заявки для участия в проекте принимались до 16 апреля. Всего для участия в кадровом проекте зарегистрировались 6047 человек. В финальный этап конкурса прошли 224 участника. По итогам очного контрольного тестирования, проведенного 17 июня, свои результаты подтвердил 161 участник, который и принял участие в финале.