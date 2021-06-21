Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области у деревни Дони Гатчинского района установлен закладной камень на месте будущего Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Это произошло 21 июня, накануне 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году.

Lenobl.ru Закладка мемориала в Гатчинском районе Ленобласти

Выбор места для мемориала объяснил присутствовавший на церемонии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Наш регион был местом непрерывных боев с начала июля 1941 года по август 1944 года. В Гатчинском районе в годы войны фашисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, жестоко убивали мирных жителей. Об этом мы должны помнить. Мы сделаем всё возможное, чтобы каждый, кто придёт сюда, к мемориалу, вспоминал о произошедшей трагедии», — сказал губернатор.

Как напомнили в пресс-службе губернатора, нацистские концлагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, а также в Вырице. За период немецкой оккупации в лагерях под Гатчиной были замучены 80 тысяч пленных советских солдат.

Будущий памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией и других достопримечательностей региона.

Предложение о создании Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, выдвинули в декабре 2020 года Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Проект получил поддержку президента РФ Владимира Путина. С предложением о возведении комплекса в Ленинградской области выступил губернатор Александр Дрозденко.

В ближайшее время будет объявлен открытый творческий конкурс по проектированию мемориала. Ленинградская область будет участвовать в финансировании его создания.