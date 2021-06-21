Сеул, , 12:43 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 21 июня встречу со специальным представителем США по КНДР Сон Кином, находящимся с визитом в Сеуле. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи южнокорейским дипломат поздравил Сон Кима со вступлением в должность спецпосланника, а также призвал Вашингтон к сотрудничеству с Сеулом в целях достижения практического прогресса в мирном процессе на Корейском полуострове.

В свою очередь, представитель США сообщил о намерении сделать все возможное для возвращения Пхеньяна к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель США по КНДР заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном «в любом месте, в любое время и без предварительных условий».

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