Москва, , 12:40 — REGNUM Продовольственные проблемы, с которыми столкнулась КНДР, объясняются не только стихийными бедствиями и пандемией коронавируса, но еще и свертыванием аграрной реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Если точнее, то речь идет о свертывании системы перехода на бригадный и семейный подряд. Эту систему северокорейцы стали внедрять с 2012—2013 годов, и поначалу она дала немалый результат. Однако по не совсем понятным причинам эту систему теперь решили притормозить, — сказал Ланьков. — Результат оказался достаточно предсказуем. Как только эта система стала ограничиваться и сворачиваться, производство продовольствия стало возвращаться к дореформеннному. Китай всегда готов поддержать Северную Корею из своих соображений. Ибо никакой кризис на Корейском полуострове Китаю не нужен. Тем не менее в том, что ситуация с продовольствием ухудшилась, нет никаких сомнений».

Об этом, как подчеркнул Ланьков, громче любых заявлений начальства говорят рыночные розничные цены, которые в Северной Корее никем не регулируются и складываются на основе спроса и предложения.

«Так вот, на протяжении последнего месяца цены на рис и другие виды зерновых выросли на 20%», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков назвал два фактора, которые в числе прочих обусловили северокорейские проблемы с продовольствием.

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