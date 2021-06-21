Москва, , 12:39 — REGNUM Положение с продовольствием в Северной Корее действительно ухудшилось, но об угрозе голода речи пока не идет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Проблема с продовольствием в КНДР связана с рядом факторов. Первый — это эпидемия коронавируса, которая вынудила Северную Корею закрыть границы. Реально Северная Корея продолжает ввозить какое-то количество продовольствия из Китая, однако объемы этих поставок меньше необходимого. Так что положение действительно ухудшилось, хотя об угрозе голода пока речи не идет. И скорее всего, такая угроза и не возникнет. Просто в силу того, что на помощь Северной Корее придет Китай. Второй фактор — это стихийные бедствия: серия тайфунов, которая обрушилась в прошлом году на главные зернопроизводящие районы Северной Кореи», — пояснил Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед рассказал, чем могут закончиться очередные переговоры США и КНДР.

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