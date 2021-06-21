Москва, , 12:38 — REGNUM Даже если КНДР и США вновь начнут переговоры, никаких особых надежд по этому поводу питать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«К каким-то серьезным результатам такие переговоры, скорее всего, не приведут, — сказал кореевед. — Причин несколько. Во-первых, для администрации Байдена северокорейский вопрос не относится к числу первоочередных. Байден понимает, что добиться ядерного разоружения Северной Кореи то ли трудно, то ли вовсе невозможно, и он не собирается тратить свои ресурсы и время на вопросы, которые, скорее всего, неразрешимы. Что касается северокорейской стороны, то ее потребность в том, чтобы как-то урегулировать отношения с США и отделаться от санкционного давления, снизилась за счет того, что в условиях американо-китайского противостояния у Пхеньяна есть гарантированная поддержка из Пекина. То есть обе стороны явно не хотят идти на конфронтацию, и их, кажется, устраивает статус-кво».

Как пояснил Ланьков, если переговоры и начнутся, то будут идти довольно долго и не приведут ни к каким прорывным результатам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, насколько готовы США и КНДР к переговорам.

Читайте ранее в этом сюжете: Между США и Северной Кореей могут вновь начаться переговоры – востоковед