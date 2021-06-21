Москва, , 12:37 — REGNUM В настоящее время идет подготовка к переговорам между Вашингтоном и Пекином, к которым обе стороны, впрочем, не очень рвутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Происходит подготовка к переговорам, к которым обе стороны пока особо не рвутся. Но действительно произошли определенные подвижки. Целая серия событий, начинавшихся с визита президента Южной Кореи в Вашингтон и переговоров с Байденом. После этого начались определенные подвижки. Обе стороны — и США и Северная Корея — говорят о своей готовности к диалогу. Поэтому не исключено, что между США и КНДР могут начаться переговоры», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном в «любом месте, в любое время и без предварительных условий».

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