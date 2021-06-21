Ставрополь, , 12:34 — REGNUM В Ставропольском крае назначен новый руководитель министерства туризма и оздоровительных курортов. Им стал Кирилл Реут. Указ о назначении его исполняющим обязанности министра подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сообщили в пресс-службе главы региона. До назначения на должность Реут работал в минтуризме старшим государственным инспектором отдела контроля собираемости курортного сбора.

Напомним, в начале текущего месяца ушел в отставку по собственному желанию бывший глава министерства туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев. Его назначили врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета. Трухачев проработал в должности министра три года.

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