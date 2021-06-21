Берлин, , 12:33 — REGNUM Попытки западных стран навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет немецкая журналистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel.

По её словам, во время саммита в Женеве президент США Джо Байден хотел показать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. Вместе с этим он подчеркнул, что США будет стойко реагировать на действия соперников.

«Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении (президентом РФ Владимиром) Путиным этих красных черт», — пишет Гаус.

Однако, отметила она, уверенность западных стран в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, поскольку «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что Западу следует попытаться наладить «разумные отношения» с Россией.

Он приветствовал решение американского президента Джо Байдена встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. По его словам, Байден назвал Россию великой державой и согласился вернуть послов, а это — «очень важный сигнал».