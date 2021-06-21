Берлин, 21 июня 2021, 12:33 — REGNUM Попытки западных стран навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет немецкая журналистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel.
По её словам, во время саммита в Женеве президент США Джо Байден хотел показать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. Вместе с этим он подчеркнул, что США будет стойко реагировать на действия соперников.
Однако, отметила она, уверенность западных стран в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, поскольку «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что Западу следует попытаться наладить «разумные отношения» с Россией.
Он приветствовал решение американского президента Джо Байдена встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. По его словам, Байден назвал Россию великой державой и согласился вернуть послов, а это — «очень важный сигнал».