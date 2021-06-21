Кишинёв, , 12:23 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон поздравил и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Поздравление лидер «социалистов» написал 21 июня в своём телеграм-канале.

«Уверен, что в это сложное для Армении время господину Пашиняну удастся выполнить поставленные задачи, обеспечить внутреннюю стабильность, экономический рост и устойчивые отношения с внешними партнерами», — написал Додон.

Он подчеркнул, что ранее неоднократно встречался с Пашиняном лично на полях различных форумов и саммитов. Об этих встречах бывший молдавский президент вспоминает «с теплотой».

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении 20 июня завершились парламентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, партия Пашиняна набрала 53,92% голосов. Это количество позволяет партии самостоятельно сформировать правительство.

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