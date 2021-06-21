Ижевск, , 12:14 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавил региональный список кандидатов от «Единой России» для выдвижения на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии по итогам съезда.

Также в список вошли действующий депутат Госдумы от республики Андрей Исаев, министр национальной политики региона Лариса Буранова, первый зампред регионального парламента Надежда Михайлова, сенатор Юрий Федоров и председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев.

В одномандатном округе №33 в качестве кандидата от партии также будет выдвигаться Андрей Исаев, в одномандатном округе №34 — вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин.

ИА REGNUM напоминает, на первых пяти позициях в общефедеральной части партийного списка «Единая Россия» утвердила главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву и детского омбудсмена России Анну Кузнецову.