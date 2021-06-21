Кологрив, Костромская область, 21 июня, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Семейная пара погибла при пожаре в деревянном доме в Кологривском районе Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Костромской области Сгоревший дом

Информация о возгорании двухквартирного дома в посёлке Красный Бор поступила вечером 20 июня. Пожарные тушили огонь два часа и смогли ликвидировать пламя к 23.15.

Очагом возгорания стала квартира, где проживали мужчина и женщина 1946 и 1950 года рождения. Впоследствии их тела нашли под завалами. Во второй квартире во время пожара находились двое мужчин. Им удалось спастись.

По предварительной версии причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнём при курении. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена проверка.