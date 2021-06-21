Киев, , 12:02 — REGNUM Использование Киевом турецких беспилотников даст российским политикам и военным дополнительный стимул для настороженности по поводу турецкого коварства, и это хорошо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 июня, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для того, чтобы «Россия дважды подумала», прежде чем «атаковать». Аппараты куплены исключительно для обороны, заверил глава МИД Украины.

« Украинские власти — известные провокаторы: агрессивным использованием турецких ударных беспилотников они надеются спровоцировать усиление розни между Россией и Турцией. Между тем, между Россией и Турцией и так существует немало трений, но взаимная заинтересованность Москвы и Анкары в сотрудничестве на настоящий момент перевешивает. Использование Киевом турецких беспилотников этого баланса не изменит, а вот дополнительный стимул для настороженности по поводу турецкого коварства нашим политикам и военным даст, и это хорошо.

Полезной будет и возможность, в случае применения Киевом турецких беспилотников против Донецка и Луганска, понаблюдать, как вооружённые силы ДНР и ЛНР будут им противодействовать. Сомнений в том, что Донецк и Луганск найдут, где приобрести средства борьбы с беспилотниками, у меня нет.