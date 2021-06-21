Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Если глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания уйдет в отставку, то это положительно скажется на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 21 июня заявила журналистам депутат парламента Грузии от партии «Лело» Анна Нацвлишвили.

«Единственное стоящее, что она может дать избирательному процессу, политическому процессу и лучшим выборам, это только отставка. Это единственное, чем может способствовать улучшению», — заявила Нацвлишвили.

По данным журналистов, 21 июня Жвания будет отвечать на вопросы следственной комиссии в парламенте, которая расследует возможные нарушения в ходе парламентских выборов 2020 года. Также комиссия вызвала членов четырех избирательных участков и председателя окружной комиссии.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» создали парламентскую комиссию для расследования обвинений. В неё никто из оппозиции не согласился войти.

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