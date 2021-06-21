Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Сегодня, 21 июня, в Риксдаге произошло историческое событие — парламентарии вынесли вотум недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и, соответственно, всему правительству. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Таким образом, Стефан Лёвен стал первым премьер-министром за всю историю Швеции, которому парламентарии отказали в доверии. Против Лёвена в качестве главы кабинета министров проголосовали «Шведские демократы», «Умеренные», «Христианские демократы» и «Левые».

За отставку Стефана Лёвена проголосовал 181 депутат Риксдага, против — 109 депутатов. 51 парламентарий воздержался.

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