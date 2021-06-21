Ярославль, 21 июня, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Начальник главного управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров уходит в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧс по Ярославской области.

Yarduma.ru Олег Бочаров

Олег Бочаров покидает должность в связи с достижением предельного возраста — 55 лети. Сейчас он находится в отпуске, после которого отставка будет оформлена официально. Бочаров работал в этой должности с 2013 года.

Исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Ярославской области назначен специалист из Ростовской области Алексей Рохлин. Он родился в 1976 году в Саратове. В 1998 году окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище и заступил на службу в Спасательный центр №179 МЧС России.

Алексей Рохлин

В 2007 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и заступил на должность заместителя начальника отдела организации культуры жизнедеятельности, подготовки руководящего состава и нештатных аварийно-спасательных формирований — управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Московской области.

В период с марта 2009 года по июль 2017 года проходил службу на должности начальника отдела инженерно-технических мероприятий управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Московской области. С августа 2017 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) — начальника управления гражданской защиты. С апреля 2019 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области. С февраля 2020 года — первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Алексей Рохлин неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях. В 2000 года принимал участие в доставке гуманитарных грузов в Сербию, в 2002 — в доставке гуманитарных грузов в Таджикистан. В 2010 участвовал в ликвидации лесных пожаров на территории Московской области. Имеет государственные и ведомственные награды.