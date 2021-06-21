Берлин, , 11:54 — REGNUM Полиция Германии задержала гражданина России Ильнура Н. за передачу информации российским спецслужбам. Об этом сообщили 21 июня в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ.

Правоохранительные органы также провели обыск дома и на работе подозреваемого. По версии следствия, задержанный с октября 2020 года по июнь 2021 года не менее трех раз встречался с сотрудником российской спецслужбы.

Подозреваемый работал научным сотрудником в одном из университетов Германии. По данным прокуратуры, на встречах с российским агентом он не менее двух раз передал информацию в обмен на деньги.

19 июня суд избрал в отношении российского гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу.