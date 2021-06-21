Пекин, , 11:53 — REGNUM Власти Китая призывают США прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, а также перестать политизировать вопрос поставки вакцины от COVID-19 Тайваню. Об этом 21 июня заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«Призываем США не заниматься политическими манипуляциями под предлогом оказания помощи вакцинами и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР», — сказал он, комментируя сообщения СМИ о поставке Вашингтоном 2,5 млн доз вакцин от COVID-19 на Тайвань.

«Континентальный Китай и Тайвань — это члены одной семьи. Мы беспокоимся за наших тайваньских соотечественников на острове, которым приходится преодолевать серьезные испытания», — добавил официальный представитель МИД КНР.

Также китайский дипломат напомнил, что Пекин неоднократно сообщал, что предпримет все возможное для оказания помощи Тайваню в решении вопросов с вакцинацией от COVID-19.

«Однако, несмотря на добрую волю материка и острую нужду наших тайваньских соотечественников, Демократическая прогрессивная партия (правящая партия на острове) сделала все возможное, чтобы помешать поставкам вакцин с материка на Тайвань. И даже солгала о том, что материк мешает этим поставкам», — также отметил Лицзянь.

Отметим, 19 июня агентство Reuters сообщило, что Вашингтон намерен отправить на Тайвань 2,5 млн доз вакцин от COVID-19.