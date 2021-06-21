21 июня 2021 | Время чтения 10 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14–20 июня 2021 года стали: папа Франциск высказался о голодающих; Байден и Путин о ядерной войне; между США и Россией – новая оттепель; епископы США одобрили проект учения о евхаристии; демократы-католики просят не отлучать их от причастия; назначен нунций на Украине.

Станислав Стремидловский, , 12:32 — REGNUM Папа Римский Франциск заявил о том, что голодающим нужны устойчивые продовольственные системы, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик обратился с посланием к министру по вопросам климата и окружающей среды Польши Михалу Куртыке, который возглавляет работу 42-й сессии конференции ФАО: восстановление экономики после пандемии может переломить ход событий и помочь тем, кто наиболее уязвим перед лицом кризисов и экстремальных климатических явлений. В центре размышлений папы находится пандемия коронавируса. После десятилетий прогресса люди, к сожалению, «пока не обрели доступа к продовольствию, в котором нуждаются, ни по количеству, ни по качеству»; в 2020 году достигло пика число тех, кто «подвергается острому риску отсутствия продовольственной безопасности». При всем этом, отмечает Франциск, глобальный кризис из-за коронавируса стал открытым окном для изменения определенных моделей. В будущем ситуация может ухудшиться для миллионов людей — помимо коронавируса — вследствие конфликтов, экстремальных погодных явлений, экономических кризисов, и в этих условиях целесообразно «развитие экономики замкнутого цикла, которая гарантирует ресурсы для всех, включая будущие поколения, и способствует использованию возобновляемой энергии». Нужно обратить вспять прежний курс, инвестируя «в глобальную продовольственную систему, способную противостоять будущим кризисам». Это включает «продвижение устойчивого и диверсифицированного сельского хозяйства», которое учитывает «ценную роль семейных фермерских хозяйств и сельских общин». Папа Франциск отмечает, что «именно те, кто производят продовольствие, страдают от его отсутствия или нехватки», — именно те «три четверти неимущего населения планеты», которые в основном зависят от сельского хозяйства и тем не менее отрезаны от рынков, земельной собственности, финансовых ресурсов, инфраструктуры и технологий.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Диалог между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным начинается с темы предотвращения ядерной войны, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). Кремлевский лидер назвал переговоры с Байденом «очень конструктивными». Президент США «очень отличается от президента Трампа, он опытный государственный деятель, разумный человек, с большим опытом и моральными ценностями. Мы нашли общий язык. Но это не значит, что мы обещаем друг другу вечную дружбу». Что касается Украины, Путин пообещал разрядку: «Мы хотим способствовать достижению Минских соглашений, если Украина желает сделать это, мы тоже будем». С другой стороны, «нечего обсуждать о вступлении Киева в НАТО», добавил Путин, пояснив, что Байден «согласился с ним в том, что Минские договоренности должны лечь в основу решения кризиса на Украине». По поводу кибератак Путин повторил, что утверждения Вашингтона безосновательны, так как «большинство кибератак происходит из США». Ядерная сфера стала одним из ключевых аспектов саммита. По этому поводу два лидера выступили с совместным заявлением: «Мы подтверждаем принцип, согласно которому в ядерной войне нельзя выиграть и которую никогда не следует начинать». Китай приветствовал эту позицию. «Две крупнейшие страны, обладающие ядерным оружием, несут большую ответственность за ядерное разоружение», — прокомментировал официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь. Наконец, необходимо сказать, что американские журналисты были удивлены завершением саммита раньше, чем ожидалось.

«Интересы» превалировали над «доверием», констатирует L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). «Ничто не может заменить диалог, — заявил президент США Джо Байден журналистам во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. — Мы оба, лидеры двух больших стран, несем одинаковую ответственность». Байден назвал переговоры «хорошими, позитивными», хотя возникли разногласия, они не были гиперболизированы. Однако итоги встречи для президента США будут ясны только в ближайшие три-шесть месяцев, когда будет понята решимость другой стороны принять соответствующие меры. Нет никакой гарантии, что все получится, но есть хорошие перспективы, отметил Байден.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021 Цитата из видео на YouTube

AsiaNews (Рим, Италия) видит новую оттепель между Путиным и Байденом. Встреча на Женевском озере напомнила о памятных саммитах времен холодной войны, которые в последние годы, похоже, были возрождены враждебностью между постсоветской Россией и постглобализационным Западом. Общение с новым президентом США в начале его мандата является практически традицией для Путина: так, он встречался с Бушем-младшим, Обамой и Трампом.

Польские политики и комментаторы «проспали» встречу между Байденом и Путиным, считает Polonia Christiana (Краков, Польша). Сам факт общения — большой имиджевый успех президента России. В конце концов, с ним обращались как с лидером нормальной страны, что, по мнению многих аналитиков, неочевидно. Опытный, но очень старый Байден дал своему коллеге возможность навязать свое собственное повествование на (отдельной) пресс-конференции, а возможно, и в течение всей встречи. Как будто этого было недостаточно, американский президент представил Путину список из 16 инфраструктур, которые должны быть защищены от кибератак. Стоит спросить, можно ли атаковать 17 и 18? Многочасовая встреча Байдена и Путина является предметом более глубокого анализа. В Польше этому не придали особого значения, хотя президент США, наш главный союзник, встретился с президентом России — страны, с которой у нас, мягко говоря, противоречивые интересы и взгляды по многим вопросам. Среди немногих мнений и голосов можно отметить позицию бывшего главы польской дипломатии Витольда Ващиковского, который подчеркнул, что Вашингтон может вернуться ко временам холодной войны, когда мир каждые шесть месяцев или год ждет саммита двух держав, а затем реализует договоренности, которые были достигнуты на них.

Очевидно, что Россия занимает важное место в американском проекте Байдена, заявил в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) польский политолог Мечислав Рыба. В этой ситуации важно то, что действительно выйдет из встречи двух президентов. «Если подвести итоги, то можно увидеть нашу наивность и, конечно, расхождение польских и американских интересов, — отметил эксперт. — Сегодня наша политическая элита стала свидетелем — и очень ощутимо — расхождения американских и польских интересов, особенно тех, которые были определены новой администрацией в Белом доме. Во время президентства Дональда Трампа было иначе, а сейчас у нас настоящее расхождение интересов. Но самое главное — идеологическая разница».

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Конференция католического епископата США (USCCB) одобрила проект учения о евхаристии, информирует Catholic News Service (Вашингтон, США). За проголосовало 168, против — 55, воздержались — 6. Проект будет представлен для окончательного принятия в ноябре. Заявлено, что разработка учения была предпринята в ситуации, когда во время пандемии коронавируса многие католики перестали придавать значение личному присутствию на мессе, а значит, утратили веру в евхаристию. Вместе с тем епископ Роберт Коэрвер выразил обеспокоенность тем, что учение появляется в то время, которое позволит использовать в качестве политической дубинки в ходе выборов в Конгресс в 2022 году и президента в 2024-м. Другие епископы посетовали на то, что процесс принятия проекта выглядит «поспешным».

Crux (Денвер, США) обращает внимание на три обстоятельства в контексте одобрения епископатом учения о евхаристии. Во-первых, госсекретарь США Энтони Блинкен должен вскоре посетить Рим и Ватикан, хотя пока не ясно, появится ли в его расписании встреча с папой Франциском. Во-вторых, Байден еще не назначил посла США при Святом престоле. Как правило, кандидатуры выдвигаются к началу лета. Суматоха на этой неделе — напоминание президенту о том, как тщательно ему придется вдевать нитку в иголку, если он захочет отправить демократа-католика в Ватикан. Хотя последний, возможно, и не обязательно откажется от посланца Байдена, можно представить себе реакцию католиков в США. Наконец, судя по прогнозам, президент примет участие в саммите G-20 в Риме в конце октября. Если это произойдет, ожидается, что он встретится с папой Франциском. И тогда эта беседа произойдет как раз перед судьбоносным голосованием USCCB по учению о евхаристии.

Американские епископы проголосовали за проект учения о евхаристии вопреки Ватикану, утверждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «Зеленый свет» для учения — это кульминация усилий, начавшихся в ноябре прошлого года через несколько дней после избрания президентом Джо Байдена. Епископская конференция объявила тогда о создании официальной рабочей группы для обсуждения «проблем», поднятых вторым католическим президентом, который поддерживает права на аборты. Хотя в прошлом месяце Святой престол просил отложить рассмотрение учения о евхаристии и провести более широкие консультации, к нему не прислушались. Издание также напоминает, что учение о евхаристии должно получить поддержку двух третей епископов и признание его Ватиканом.

Байден не ожидает, что его не допустят к причастию, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Президента США спросили о том, не приведет ли одобрение американскими епископами учения о евхаристии к тому, что ему и другим политикам, выступающим за аборты, откажут в причащении. «Это личное дело, и я не думаю, что такое произойдет», — ответил Байден.

Демократы-католики просят не лишать их причастия, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). 60 членов палаты представителей от Демократической партии утверждают, что их католическая вера влияет на их действия в Конгрессе, а отказ в причастии из-за их поддержки легальных абортов был бы «противоречивым» актом.

Католики в США

Назначен апостольский нунций на Украине, информирует Vatican News (Ватикан). Святой престол в этой стране впервые будет представлять иерарх из Литвы, монсеньор Висвальдас Кульбокас. Он родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 года. Был рукоположен в пресвитеры в 1998 году и инкардинирован в епархию Тельшяя. Получил богословское образование и степень лиценциата по каноническому праву. Поступил на дипломатическую службу Святого престола в 2004 году; трудился в папских представительствах в Ливане, Нидерландах, России, затем в отделе государственного секретариата по связям с государствами, после служил в Кении. Кульбокас владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. В 2016 году он сопровождал папу Франциска во время исторической встречи с патриархом Кириллом в Гаване.