Ярославль, 21 июня, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.РФ».

Коронавирус

19 июня в регионе было зафиксировано 98 новых случаев, 20 июня — 97. Рост начался после 15 июня, до этой даты в день стабильно регистрировалось около 80 новых заражений.

Общее число погибших от коронавируса в Ярославской области на 21 июня составило 668 человек.