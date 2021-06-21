Люксембург, , 11:39 — REGNUM Сложившаяся в настоящее время в Белоруссии ситуация является «трагедией» и поэтому необходимо ввести новые санкции Евросоюза в отношении республики. Об этом 21 июня заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом заседания Совета глав МИД ЕС в Люксембурге, трансляция которого велась на сайте Европейского совета.

По словам Линде, она «с нетерпением» ожидает ужесточения санкционных ограничений в отношении Белоруссии.

«Это абсолютно необходимо, потому что то, что происходит в Белоруссии, по-прежнему является трагедией, и мы должны действовать решительно», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза приняли четвертый пакет санкций против Белоруссии, в который входят 86 физических лиц и компаний.