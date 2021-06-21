Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Граница США с Мексикой и Канадой останется закрытой для передвижения по меньшей мере еще в течение одного месяца в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает New York Post.

О продлении введенных в марте 2020 года запретительных мер, в рамках которых пересечь границу могут лишь те, кто получил специальное разрешение, объявило Министерство национальной безопасности на своей странице в Twitter.

«Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Соединенные Штаты продлевают ограничения на второстепенные поездки по нашей суше и на паромных переправах с Канадой и Мексикой до 21 июля, обеспечивая при этом доступ для важных торговых и туристических поездок», — отметили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что официальные лица США обсуждают стратегии возобновления работы с представителями обеих приграничных стран.

«Министерство также отмечает положительные изменения в последние недели и вместе с другими агентствами США участвует в экспертных рабочих группах Белого дома с Канадой и Мексикой, чтобы определить условия, при которых ограничения могут быть ослаблены безопасно и устойчиво», —добавили в агентстве.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что граница будет оставаться в основном закрытой до тех пор, пока 75% граждан не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а также пока обе вакцины не получат 20%.