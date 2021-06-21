Вашингтон, 21 июня 2021, 11:33 — REGNUM Граница США с Мексикой и Канадой останется закрытой для передвижения по меньшей мере еще в течение одного месяца в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает New York Post.
О продлении введенных в марте 2020 года запретительных мер, в рамках которых пересечь границу могут лишь те, кто получил специальное разрешение, объявило Министерство национальной безопасности на своей странице в Twitter.
В министерстве также подчеркнули, что официальные лица США обсуждают стратегии возобновления работы с представителями обеих приграничных стран.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что граница будет оставаться в основном закрытой до тех пор, пока 75% граждан не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а также пока обе вакцины не получат 20%.