Берлин, , 11:31 — REGNUM Переговоры Германии и Соединенных Штатов «Северному потоку — 2» продолжаются, первые результаты могут быть достигнуты к августу. Об этом 21 июня заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«По «Северному потоку — 2» мы добились важного прогресса. Из-под действия последних штрафных мер, принятых Вашингтоном, были выведены немецкие компании и отдельные персоны», — сказал он в интервью Die Welt.

Он добавил, что в настоящее время переговоры продолжаются, Берлин намерен найти решения до августа, немецкая делегация была недавно в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода. В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.