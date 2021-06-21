Кострома, 21 июня, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Костромской области продолжает увеличиваться число граждан, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наталья Диева Плакат

По данным на понедельник 21 июня в регионе выявили 69 случаев заражения. Для сравнения, 14 июня положительные результаты теста на коронавирус получили 44 человека. Всего за прошедшую неделю с 14 по 20 июня коронавирус выявили у 361 костромича, что на 109 случаев больше, чем неделей ранее.

В области увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19. Начиная с 21 июня в регионе развернут 95 дополнительных «коронавирусных» коек. С их учётом в области будет организовано 480 мест для лечения пациентов.