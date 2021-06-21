Сантьяго, , 11:32 — REGNUM Учредительное собрание Чили начнет разрабатывать новую конституцию страны с 4 июля и будет вести эту работу в течение девяти месяцев. Об этом 20 июня сообщил чилийский президент Сабастьян Пиньера, его слова приводит агентство EFE.

«(Разработка новой конституции) продлится 9 месяцев (с возможным впоследствии) продлением на 3 месяца», — сказал он.

Также Пиньера уточнил, что после этого проект нового основного закона страны «должен будет ратифицирован гражданами страны на референдуме».

При этом президент Чили указал, что создание новой конституции «станет исторической вехой для страны».

«Впервые в нашей истории мы будем демократическим путем создавать новую конституцию для Чили», — добавил он.

Отметим, в октябре минувшего года около 80% граждан Чили высказались на референдуме за создание новой конституции взамен документа, который был принят в годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973−1990 гг).