Москва, , 11:21 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов считает указ главы Башкирии Радия Хабирова об ужесточении антиковидных мер «дикой смесью чиновного самодурства, неуважения к людям и правового нигилизма», который превращает большинство населения в «изгоев».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ужесточаются меры, вводится обязательная вакцинация»

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Данная оценка логична и понятна, тем более в контексте предстоящих выборов в Госдуму, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Жесткая критика «справедливоросса» Сергея Миронова логична и понятна: уже стартовала избирательная кампания, и его партия рассчитывает в Башкирии получить голоса избирателей. Выходец из Дагестана ГаджимурадОмаров в 2016 году избирался от Башкирии, но с тех пор власть в республике поменялась и с нынешней у «справедливороссов» отношения не очень складывается. Омаров — непопулярная в Башкирии фигура, который за пять лет в республике себя не проявил. К тому же в Башкирии избиратели плохо реагируют на варягов. И сейчас, по моей информации, башкирский «Белый дом» не поддерживает его избрание, что, естественно, не нравится Миронову. Отсюда и контекст критики.

По сути критики можно сказать: в своем большинстве общество не поддерживает принуждение к вакцинации, но у региональных властей явный дефицит инструментов исправления ситуации, и так или иначе принуждающие действия предпринимают большинство губернаторов. При этом Центр требует усилить темпы вакцинации, однако Сергей Миронов предпочитает выборочную критику губернаторов. В Башкирии власти скорее обозначили давление, нежели его проявили. Очевидно, будет откат, но общий пресс усиливается.

И тут нужно просчитывать риски, я бы сказал, лукавового вакцинирования. Люди предпочитают не портить себе настроение и решают ситуацию привычным для России лукавым способом. Средняя стоимость сертификатов варьируется в регионах в пределах 1,5−3 тыс. рублей и такую «дань» трудящиеся и их работодатели готовы заплатить, для того чтобы не нагнетать ситуацию.

Губернаторы тоже себе не враги: они не заинтересованы в уничтожении этих незаконных схем. В лучшем случае покритикуют для проформы и постучат кулаком по столу.

Региональным властям нужно отчитаться перед Центром о «повышении» темпов вакцинации. Покупка сертификатов, учитывая неготовность людей прививаться, тут значимый ресурс.