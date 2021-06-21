Москва, 21 июня, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Первый всероссийский фестиваль армянского искусства «АрмАртФест» пройдет 24−30 июня на всех площадках Культурного центра Посольства Республики Армения в РФ. Как сообщают организаторы, фестиваль реализован под патронатом чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации Вардана Тоганяна и призван означить актуальность армяно-российских культурных связей в современном пространстве «Россия — Армения».

Культурный центр Посольства Республики Армения в РФ В Москве пройдет всероссийский фестиваль армянского искусства «АрмАртФест»

Фестиваль охватит все жанры искусства, в которых сегодня преуспевают армянские мастера, созидающие в России и в Армении: изобразительное искусство, музыка, литература, кино, театр, декоративно-прикладное искусство, дизайн, мода. В знак уважения и сохранения памяти участники фестиваля ознакомятся с наследием тех выдающихся деятелей, которые оставили след в летописи армяно-российской многовековой дружбы.

В программе фестиваля уникальные выставки произведений искусства великих мастеров: Вардкеса Суренянца, Егише Татевосяна, Мартироса Сарьяна, Минаса Аветисяна, Джотто (Геворга Григоряна), Жана Гарзу, Сергея Параджанова, Гаяне Хачатурян, Ерванда Кочара, Жана Жансема и многих других, творческие встречи, музыкальные гостиные, презентации, арт-перформансы и лектории о значимости роли армянского искусства в современном цифровом мире.

Фестивальная неделя завершится GALA — концертом в парадном зале посольства, где будет представлена масштабная программа закрытия фестиваля, с участием блестящих музыкантов, армяно-российской бизнес-элиты, представителей СМИ, приглашенными гостями — российскими деятелями культуры и искусства — друзьями Армении.