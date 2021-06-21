Сеул, , 11:20 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали небольшой рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом 21 июня сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого в стране с 14 по 18 июня среди 2514 человек старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 39,6%, что на 1,1% больше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность президента 56,7% опрошенных. За неделю показатель сократился на 0,9%.

Эксперты отмечают, что на рост уровня поддержки главы государства оказала его дипломатическая деятельность, в частности, турне по Европе и участие в саммите «Большой семерки» (G7).

Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю вырос на 0,2%, до 29,4%, в оппозиционной «Сила народа» — на 0,6%, до 39,7%. Уровень поддержки Народной партии составил 6,7%, Открытой демократической партии — 5,7%, партии Справедливости — 3,5%, партия базового дохода и Переходная Корея — по 0,6%.