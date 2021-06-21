Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене участились случаи нападения на сотрудников службы транспортной безопасности, которые ведут контроль за соблюдением масочного режима. Всех нарушителей быстро идентифицируют по записям камер видеонаблюдения и привлекают к ответственности.

Дарья Драй ИА REGNUM Предупреждающее объявление в метро

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Как сообщили 21 июня в городском комитете по транспорту, только с начала июня текущего года зафиксировано 20 фактов агрессивного поведения пассажиров в отношении инспекторов службы по причине недопуска в метро без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«Все случаи записаны системой видеофиксации. Таким образом идентификация нарушителей происходит в максимально короткие сроки», — заверили в комтрансе.

Материалы на таких пассажиров будут переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности, в том числе уголовной.

Напомним, ношение масок обязательно на всём общественном транспорте на протяжении всей поездки, а также на вокзалах, в аэропорту и на остановках.