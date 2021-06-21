Ереван, , 11:18 — REGNUM Парламентские выборы в Армении состоялись и прошли в соответствии с законодательством республики. Об этом 21 июня заявил координатор миссии наблюдателей от парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Каныбек Иманалиев на пресс-конференции.

«Выборы были организованы и прошли в полном соответствии с законодательством страны», — сказал представитель ОДКБ. Он отметил, что идеальных выборов не бывает. Так, на одном из участков отсутствовали представители партий.

Глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) Ильхом Нематов добавил, что досрочные выборы в парламент Армении прошли в соответствии с избирательным законодательством.

Он отметил, что наблюдатели от СНГ не зафиксировали каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов.

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