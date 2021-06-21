Ярославль, 21 июня, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Ярославле затягивается реконструкция парка победы на Липовой горе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Артур Ефремов Работы в Парке Победы в Ярославле

Парк реконструируют по программе Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», стоимость работ составляет 22,8 млн рублей.

«Они ещё в мае, даже в конце апреля должны были начать. Сняли асфальт, плитку демонтировали, начали траншеи прокладывать для кабелей, и всё это встало. Строительный городок непонятно в каком состоянии. На сегодня все печально! Неоднократно проводили выездные совещания с участие областных депутатов, представителей агентства по муниципальному заказу, департамента городского хозяйства, территориальной администрации и подрядной организации», — рассказал Артур Ефремов.

По словам председателя муниципалитета, сейчас на объекте нет ни одного рабочего. Депутат опасается, что в этом году работы завершены не будут. Парк на Липовой горе — один из двух основных объектов программы благоустройства в Ярославле на 2021 год. На втором — сквере у Яковлевского храма — работы уже подходят к концу.

Аукцион на выполнение работ выиграло ООО «ГК Маист». Ранее о проблемах с этим подрядчиком при выполнении других работ заявляли и чиновники мэрии. Сейчас Ефремов готовит письмо на имя мэра Ярославля с просьбой повлиять на подрядчика.