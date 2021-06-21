Москва, , 11:11 — REGNUM Никол Пашинян останется премьером Армении. Всё же не все так сильно хотели войны. И еще меньше людей после поражения в Карабахе хотят ее продолжения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«А адекватное будущее для Армении без войны видно никто не предложил, кроме Пашиняна.

Что-то подобное наблюдалось на Украине, когда народ поверил в Зеленского, а он обманул и войну не прекратил, и с экономикой пока не получается.

Аналогичный сценарий будет и в Армении — не сможет Пашинян ни прекратить военное противостояние с Азербайджаном, ни отвоевать потерянные территории. А вот с экономикой — посмотрим.

Одно ясно — без России ему страну не обустроить. Вокруг одни враждебные государства, преимуществ территориальных минимум

А другие союзники далеко. Да и те в виде диаспор, а не государственных образований», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на внеочередных парламентских выборах.

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