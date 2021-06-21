Берлин, , 11:18 — REGNUM Западу следует попытаться наладить «разумные отношения» с Россией, полагает председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Об этом он заявил в опубликованном 21 июня интервью британской газете Financial Times.

«Игнорирование России не отвечает ни нашим интересам, ни интересам США», — отметил Лашет.

Он приветствовал решение американского президента Джо Байдена встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. По его словам, Байден назвал Россию великой державой и согласился вернуть послов, а это — «очень важный сигнал».

Лашет заявил, что бывший президент США Барак Обама именовал Россию «региональной державой», но такой подход привёл к росту напряжения в отношениях Москвы и Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский журналист Михаэль Штюрмер назвал «роковой ошибкой» веру Запада в концепцию «конца истории» американского политолога Фрэнсиса Фукуямы.

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