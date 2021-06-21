Хабаровск, , 11:24 — REGNUM В избирком Хабаровского края подала документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы телеведущая, член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким.

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Известно, что как таковой программы у кандидата ещё нет — она на стадии доработки. Но, по словам Марины Ким, основной упор будет сделан на поддержку семьи и «женскую тему», борьбу с домашним насилием.

«Мама — это профессия, и она должна быть оплачена. Я себя никаким спойлером не считаю, я настроена на борьбу», — цитирует на своей странице в соцсетях khabarovsk. official Марину Ким.

Ким давно работает на центральном телевидении, активный блогер и политик.

Как сообщало ИА REGNUM, политические партии начали уведомлять избирательную комиссию Хабаровского края о проведении мероприятий по вопросам выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора региона, которые состоятся 19 сентября.