Люксембург, , 11:06 — REGNUM Новые санкции ЕС против Белоруссии будут направлены не против граждан, а против властей республики, заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая по прибытии на заседание Совета ЕС.

«Мы собираемся принять новую серию санкций не против граждан, которых мы хотим поддержать, а против режима за нарушения прав человека, за репрессии в отношении оппозиции», — сказала она.

Глава МИД Испании добавила, что меры Брюсселя демонстрирует «решимость ЕС поддерживать оппозицию и сосуществование среди белорусов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет Евросоюза на уровне глав МИД утвердит четвёртый пакет санкций против Белоруссии, который затронет 86 физических лиц и компаний.

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, Совет ЕС примет пакет персональных санкций против Минска за «нарушения прав человека», а также дополнительные санкции в связи с инцидентом Ryanair.