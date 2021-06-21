Стокгольм, , 11:04 — REGNUM Утром 21 июня за считанные часы до голосования в риксдаге министр юстиции Швеции Морган Йоханссон посетил студию SVT, чтобы прокомментировать предстоящее голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру страны Стефану Лёвену.

По словам Йоханссона, сейчас «все идет к тому, что правительство падет».

»Я не думаю, что шведский народ поддержит наложение политического кризиса поверх нынешнего инфекционного кризиса», — подчеркнул министр.

По словам Йоханссона, переговоры между партиями в Риксдаге на момент его выступления в эфире SVT продолжались.

«Конечно, это происходит всегда. Но вполне вероятно, что в 10 часов правительство падет», — констатировал Йоханссон.