Москва, , 10:59 — REGNUM Москва приветствует итоги выборов президента Ирана и рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с Тегераном. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил 21 июня ТАСС.

По его словам, российская сторона надеется, что избрание президентом Эбрахима Раиси положительно отразится на переговорах Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки» по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Надеемся, [что повлияют] только положительно, а дальше посмотрим по поведению других участников этого соглашения», — сказал Кабулов.

В Москве уверены, что отношения с Тегераном продолжат развиваться «конструктивно и поступательно».

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде. В них участвует Иран и международная «пятёрка» — Россия, Великобритания, Германия, Франция и КНР.

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