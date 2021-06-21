Вашингтон, 21 июня 2021, 10:55 — REGNUM Американские СМИ купились на льстивые высокие оценки, которые дал президенту США Джо Байдену его российский коллега Владимир Путин по итогам саммита в Женеве, пишет Миранда Дивайн, обозреватель New York Post.
По ее словам, российский лидер, высоко оценивший умственное состояние своего американского коллеги, преследовал скрытые мотивы, когда называл его «профессионалом», от которого «ничего не может ускользнуть». Дивайн уверена, в этом случае речь идет о том, что с помощью превознесения уничтожить своего противника.
Данные Путиным американскому коллеге характеристики «отражают тот же нарратив, который продвигал и Белый дом».
Читайте также: Красивая, но всё время что-то путает — Путин оценил работу Псаки
Обозреватель напомнил ряд оговорок и ошибок Псаки, благодаря которым она и получила в России «легендарный» статус.
Читайте также: Псаки: лучшие перлы лица внешней политики США-2014
Чрезмерная похвала Путиным Байдену, выбор комплиментов, которые напрямую контрастируют с реальностью, очевидна для всех, у кого есть глаза.