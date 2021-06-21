Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Американские СМИ купились на льстивые высокие оценки, которые дал президенту США Джо Байдену его российский коллега Владимир Путин по итогам саммита в Женеве, пишет Миранда Дивайн, обозреватель New York Post.

По ее словам, российский лидер, высоко оценивший умственное состояние своего американского коллеги, преследовал скрытые мотивы, когда называл его «профессионалом», от которого «ничего не может ускользнуть». Дивайн уверена, в этом случае речь идет о том, что с помощью превознесения уничтожить своего противника.

«В большинстве культур, особенно в России и Китае, лесть рассматривается с подозрением, как прелюдия к надменности. Однако американские новостные организации, вроде CNN, восприняли похвальбу Путина за чистую монету потому, что именно это они и хотели услышать», — подчеркнула она.

Данные Путиным американскому коллеге характеристики «отражают тот же нарратив, который продвигал и Белый дом».

"Путин ни разу не улыбнулся, когда на прошлой неделе лихорадочно рассказывал об умственных способностях Байдена, но, тем не менее, он получил массу удовольствия», —продолжила она, отметив, что насмехательство Путина стало очевидным после упоминания им пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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«Упоминание Псаки было явным признаком того, что Путин насмехается, потому что Псаки —легендарный комический персонаж в России, особенно среди националистической базы Путина, и не в хорошем смысле», — напомнила Дивайн.

Обозреватель напомнил ряд оговорок и ошибок Псаки, благодаря которым она и получила в России «легендарный» статус.

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Чрезмерная похвала Путиным Байдену, выбор комплиментов, которые напрямую контрастируют с реальностью, очевидна для всех, у кого есть глаза.