Кострома, 21 июня, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Аномальная жаркая погода сохранится в Костромской области до конца текущей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Диева Лето

Температура воздуха днём в регионе будет достигать 30−34 градусов тепла, что на 7−10 градусов выше климатической нормы. Первая половина недели с 21 по 24 июня будет солнечной, начиная с пятницы — 25 июня возможны осадки.

Медики советуют горожанам не совершать долгих прогулок на солнце, иметь при себе запас медикаментов и безалкогольных прохладительных напитков — воды, чая или сока. В период жаркой и сухой погоды увеличивается риск возникновения лесных пожаров. Специалисты просят костромичей не бросать в лесу тлеющие окурки или спички и не оставлять на траве легковоспламеняющийся мусор. МЧС предостерегает горожан от запуска пиротехники, поджогов травы, разведения костров вблизи торфяных болот, деревьев с низко опущенными ветвями и густых зарослей.