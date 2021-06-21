Брейтово, Ярославская область, 21 июня, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Житель Брейтовского района Ярославской области пожаловался на высокие цены на сжиженный газ. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

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Цены на сжиженный газ для населения регулируются региональными властями. В Брейтовском районе поставщик продавал газ по цене, более чем в два раза превышающую предельный тариф.

«Приказом директора департамента на период с 2019 по 2021 годы установлена розничная цена на сжиженный газ для населения — 519,33 рублей. Это значит, что цена не может быть выше установленной суммы. Но только на Брейтовскую организацию, похоже, правила не распространяются. Недобросовестная компания в 2019—2020 году продавала природное топливо за 1150 рублей за один баллон. Для жителей это единственный поставщик сжиженного газа на территории района», — сообщили в аппарате омбудсмена.

В 2020 году компанию привлекли к административной ответственности. После этого цена опять выросла — до 1300 рублей. В 2021 году департамент ЖКХ и регулирования тарифов вновь составил протокол на компанию, который направлен в Кировский районный суд Ярославля.

Брейтовский район — единственный в Ярославской области, где нет природного газа. В 2016 году власти региона и района обещали провести газификацию в 2019—2021 годах. Но строительство газопровода так и не началось, жители продолжают пользоваться дворами, электричеством и сжиженным газом.