В Ярославской области цену на сжиженный газ завысили в два раза
Брейтово, Ярославская область, 21 июня, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Житель Брейтовского района Ярославской области пожаловался на высокие цены на сжиженный газ. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области.
Цены на сжиженный газ для населения регулируются региональными властями. В Брейтовском районе поставщик продавал газ по цене, более чем в два раза превышающую предельный тариф.
В 2020 году компанию привлекли к административной ответственности. После этого цена опять выросла — до 1300 рублей. В 2021 году департамент ЖКХ и регулирования тарифов вновь составил протокол на компанию, который направлен в Кировский районный суд Ярославля.
Брейтовский район — единственный в Ярославской области, где нет природного газа. В 2016 году власти региона и района обещали провести газификацию в 2019—2021 годах. Но строительство газопровода так и не началось, жители продолжают пользоваться дворами, электричеством и сжиженным газом.