Тверь, 21 июня 2021, 10:51 — REGNUM На XX съезде «Единой России» в Москве выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва по списку и одномандатным округам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», на съезде определены региональные группы кандидатов на выборах в Госдуму.
Региональную группу по Тверской области возглавил губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя. В первую пятерку региональной группы по Тверской области также вошли советник президента России Владимир Васильев, директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, врач Наталья Соколова.
На съезде утверждён и список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. По 179-му Тверскому избирательному округу партия выдвинула Юлию Саранову, по 180-му Заволжскому избирательному округу — Владимира Васильева.
Списки кандидатов «Единой России» были сформированы на основании проведшего в конце мая праймериз — в Тверской области в нем приняли участие около 105 тысяч человек, а в списках участников действительно оказалось много новых лиц.
Съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Также были приняты основные направления предвыборной программы «Единой России». Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.
Напомним, что 17 июня президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Также на 19 сентября назначены выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания региона — соответствующее постановление принято 18 июня на заседании регионального парламента.