Люксембург, , 10:47 — REGNUM Совет Евросоюза на уровне глав МИД утвердит четвёртый пакет санкций против Белоруссии, который затронет 86 физических лиц и компаний. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы согласуем сегодня (21 июня) четвёртый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембург.

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, Совет ЕС примет пакет персональных санкций против Минска за «нарушения прав человека», а также дополнительные санкции в связи с инцидентом Ryanair.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданкой РФ Софьей Сапегой, задержали.

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