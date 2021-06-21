Курган, 21 июня, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Кургане в праздник Святой Троицы открылся новый Свято-Троицкий собор на набережной реки Тобол. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Пресс-служба Курганской епархии Митрополит Курганский и Белозерский Даниил

Первое богослужение прошло 20 июня 2021 года. На него пришли сотни зауральцев с детьми. Почти половина из молившихся в храме прихожан приняла таинство святого причащения.

Пресс-служба Курганской епархии Троица

«Сегодня мы ощутили великую радость и благодать Духа Святого. Когда-то почти на этом месте наши предки молились в просторном и уютном Троицком кафедральном соборе, а праздник Троицы был главным для Кургана. И сейчас в нашем городе вновь появился большой и красивый собор в честь этого праздника», — отметил митрополит Даниил во время литургии.

Пресс-служба Курганской епархии Новый храм Святой Троицы

Митрополит Даниил наградил в финале первого богослужения активных участников строительства храма Святой Троицы. Были вручены 12 епархиальных медалей «За усердные труды» и 17 именных архиерейских грамот.